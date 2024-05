Greckie wille, fałszywe tożsamości i nowiczok. Jak działają rosyjscy szpiedzy?

O specjalnej jednostce rosyjskiego wywiadu wojskowego 29155 światowa prasa pisze od lat, wskazując na powiązania osób z tej jednostki z głośnymi operacjami: otruciem Siergieja Skripala i jego córki czy wysadzeniem magazynów broni w Czechach i Bułgarii. Dziennikarze śledczy Christo Grozew, Roman Dobrochotow i Michael Weiss w portalu The Insider opisali dziwne przypadki pewnej rosyjskiej rodziny.

Nikołaj Szaposznikow pochodził z rodziny inżynierów wojskowych, sam też ukończył techniczną uczelnię wojskową. W latach osiemdziesiątych walczył w Afganistanie, po powrocie z misji ożenił się z Jeleną, absolwentką tej samej uczelni. Jelena również pochodziła z wojskowej rodziny, mieszkała w Kijowie. W 1987 r. Nikołaja skierowano do służby w Czechosłowacji. Dwa lata później, gdy Czechosłowacja rozpadała się na dwa osobne kraje, a sowieccy żołnierze wracali do domów, Nikołaj został ostentacyjnie wyrzucony z partii komunistycznej i otrzymał naganę od dowództwa za podejrzane machinacje z paliwem należącym do jednostki. Czy ten epizod miał miejsce naprawdę, czy został spreparowany na potrzeby wykreowania prześladowanego dysydenta? Autorzy materiału nie znają odpowiedzi na to pytanie. Ale w życiorysie Szaposznikowa te szykany okazały się nader przydatne. Nikołaj w 1990 r. rozstał się z wojskiem (formalnie ze względu na stan zdrowia), niespełna rok później pojawił się na komisariacie policji w pewnym czeskim miasteczku i poprosił o azyl polityczny. Wyrzucenia z partii i prześladowań w wojsku użył jako argumentu, że koniecznie potrzebuje ochrony za granicą.