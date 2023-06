Polskie polowanie na szpiegów. W Moskwie mogą otwierać szampana

Dwaj mężczyźni w średnim wieku spacerują w parku. W pewnym momencie ten wyższy proponuje „dojście do ministra obrony”. Drugi ostrzega, że to może skończyć się więzieniem. Postanawiają, że mniejszym ryzykiem będzie „dojście” do wiceministra. „On też ma dostęp do tajnych dokumentów, poufnych informacji. Z ministrem to niebezpieczne, ale jego asystenci, zastępcy już tak” – stwierdza niższy, z wyraźnie rosyjskim akcentem. To fragment nagranej przez słowackie służby rozmowy Bohuša Garbára, pracownika prorosyjskich portali, z Siergiejem Sołomasowem, attaché wojskowym ambasady Rosji w Bratysławie. Sołomasowa ze Słowacji wyrzucono, Garbára kilka tygodni temu skazano za szpiegostwo.

Od początku agresji na Ukrainę podobne sprawy, dotyczące rosyjskich powiązań agenturalnych, ujawniane są wyjątkowo regularnie. Serię porażek Moskwy w tej materii Ken McCallum, szef brytyjskiej MI5, nazwał...