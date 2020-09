Smutek drajwera

Szymon marzy o tym, żeby prawda o polskim transporcie rozlała się jak paliwo z rozbitej cysterny na trasie S10. Odszukuje mnie na Facebooku i pisze:

„Kiedy danego dnia miałem 10 dostaw, wracałem do domu po 6-7 godzinach jazdy, jeszcze godzina na rozładunek auta i fajrant. Razem z załadunkiem, który też robiłem sam, miałem 11-12 godzin pracy. Gorzej, kiedy dostaw miałem 20. Koledzy zaczęli mnie pouczać, jak to robią, żeby zdążyć. Zasada pierwsza: nie przestrzegać zasad ruchu drogowego. Ograniczenia prędkości, zakazy wjazdu, drogi jednokierunkowe nie istnieją. My jesteśmy zaopatrzenie, olej to! Nie należy też robić dłuższych przerw na potrzeby fizjologiczne, bo to strata czasu. Wystarczy się zatrzymać w dowolnym miejscu, włączyć światła awaryjne i wysikać się do jakiejś plastikowej butelki albo reklamówki. Na pace. Tej samej, na której w większości są produkty żywnościowe. Nie...