Śmiej się śmiało

KATARZYNA KUBISIOWSKA: Skąd się wzięła pośmiertna loteryjka?

MICHAŁ RUSINEK: To od początku: zimą roku 2011 Szymborska trafiła do szpitala, musiała natychmiast przejść operację ratującą życie, a – jak się okazało – przedłużającą je tylko nieznacznie. Operację przeżyła, lecz było wiadomo, także dla niej, że to już kronika zapowiedzianej śmierci i że musi uporządkować swoje sprawy. Do szpitala zaprosiła notariuszkę, która sporządzała poprzednią wersję testamentu. Pani Wisława coś w nim chciała zmienić oraz dodać punkt o loteryjce, w której losowana będzie jej biżuteria, o wartości, powiedzmy sobie szczerze, głównie sentymentalnej. Notariuszka rozłożyła ręce, bo w języku prawa nie ma jak tego zapisać... Dlatego z Szymborską umówiliśmy się, że loteryjka znajdzie się poza testamentem – złożyłem jej ustne zobowiązanie, że doprowadzę do jej...