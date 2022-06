„Smaki” Pawła Bravo: Chwała chemii

O połowę spadły w ostatnim roku plony herbaty na Sri Lance. W przypadku ryżu jest trochę lepiej, ale są regiony, gdzie zbiory ledwo starczyły na wyżywienie rolnika z rodziną i nic więcej. Nawet jeśli wydaje się wam, że Ceylon Orange Pekoe to jakiś dziwny napar z kwiatem pomarańczy, a ryż basmati wolicie kupować z Persji (do czego namawiam, jeśli macie taką możliwość), posłuchajcie przez chwilę, bo to nie jest pierwszy lepszy news o kryzysie żywnościowym na dalekiej wyspie.

Jej nieszczęście jest tylko w drobnym stopniu wynikiem ogólnej zwyżki na rynkach energii, inflacji, deficytów budżetowych i zmian klimatu. Tak naprawdę chodzi o ideologiczny szał, polityczne cwaniakowanie i logiczny analfabetyzm. Prezydent kraju zdobył władzę, jadąc na platformie wyborczej o wdzięcznej nazwie „Wizja dobrobytu i obfitości”. Obiecywał m.in. zamianę wyspy w jedną wielką oazę rolnictwa...