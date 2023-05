Ryś: Tchnienie Ducha Świętego

Liturgiczna lektura „Dziejów Apostolskich” zawiodła nas ostatnio do Samarii. Tam zobaczyliśmy „tłumy, [które] słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił” (Dz 8, 6). Dobrze jest popatrzeć do greckiego tekstu. Otóż, w oryginale czytamy o tym, że tłumy z uwagą zwróciły się ku temu, co Filip mówił, (dosł.) „pod jednym Tchnieniem ku słuchaniu go i widzeniu znaków, które czynił”.

„Pod jednym Tchnieniem” – tak można przetłumaczyć użyte przez św. Łukasza słowo homothymadon, oddawane na innych miejscach „Dziejów” najczęściej polskim: „jednomyślnie” (np. „trwali jednomyślnie na modlitwie...” – Dz 1, 14). Homothymadon składa się z dwóch słów: homos (to znaczy: „jeden”, „ten sam”) oraz thymos (czyli „dech”, „siła”, „pragnienie”). Słowo to podsuwa wyobraźni obraz jednego muzycznego akordu, który wydają razem różne...