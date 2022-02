Bóg, legalizm, czary-mary

W ostatnim czasie ­kilkakrotnie pojawiły się informacje, że w niektórych krajach, głównie w USA, niektórzy księża zmieniali nieco formułę chrztu – najczęściej na „my ciebie chrzcimy” (zamiast „ja ciebie chrzczę”). W 2020 r. Kongregacja Nauki Wiary w odpowiedzi na wątpliwości biskupów wydała dokument stwierdzający, że takie chrzty są nieważne, więc należy je powtórzyć.

Biskupi (np. biskup diecezji Phoenix, gdzie ostatnio taka sytuacja miała miejsce) wydają odezwy, by ludzie „nieważnie” ochrzczeni zgłaszali się ponownie do przyjęcia sakramentu, i tłumaczą, że z punktu widzenia prawa kanonicznego sytuacja jest jeszcze bardziej skomplikowana: jeśli ktoś jest ochrzczony „nieważnie”, nie może przyjąć innych sakramentów – a więc „nieważnie” przystępuje do spowiedzi, komunii, bierzmowania, małżeństwa czy święceń. W tym ostatnim przypadku (a zdarzył się taki) skutki sięgają jeszcze...