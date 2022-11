Rakieta spada na Polskę. Co teraz?

Co się stało, to już wiadomo. To znaczy: bez wątpienia wiadomo to decydentom w Waszyngtonie, Warszawie oraz w innych zachodnich stolicach. Teren Ukrainy oraz Rosji i Białorusi jest dzisiaj pod tak intensywną kontrolą wywiadowczą krajów NATO, przy użyciu wszelkich możliwych środków technicznych, że jeśli jakaś rakieta zostaje wystrzelona z terytorium Rosji lub sprzymierzonej z nią Białorusi, to można mieć pewność, iż jej tor lotu jest pilnie śledzony i dokumentowany. Podobnie jak tory lotów ukraińskich rakiet przeciwlotniczych.

Jeżeli więc rakieta, która we wtorek 15 listopada po południu spadła na gospodarstwo rolne we wsi Przewodów, położonej blisko granicy z Ukrainą w powiecie hrubieszowskim, zabijając dwóch polskich obywateli, przyleciała zza wschodniej granicy, to można być pewnym również i tego, że zachodnie radary śledziły ją od początku – od momentu, gdy została...