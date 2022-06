Przegrany los. LEKTOR o książce "Towarzysz Nachman" Izraela Singera.

„Choć jest jeszcze wcześnie i po długich cieniach drzew można poznać, że zostało sporo czasu do południa, słońce wypala już ­piekielnym ogniem płaską polską ziemię”. Mates zwany ­Zającem, ubogi ­domokrążny handlarz, ­odmawia na polu poranną modlitwę. Odwiedzi jeszcze kilka chłopskich chałup, by w piątkowe popołudnie wrócić po ­tygodniowej wędrówce do domu w Zaułku Nędzy w Piaskach. W domu czeka żona Sara z ­córeczkami, ale wkrótce urodzi się syn – Nachman.

Narodziny syna to dobry znak, niestety chorowity chłopiec nie przyniesie ze sobą na świat szczęścia. Jego życie będzie ciągiem udręk, niesprawiedliwości i zdrad. W tle toczy się wielka historia – ­wybucha I wojna światowa, Niemcy przejmują z rąk Rosjan ziemie Królestwa Polskiego, powstaje ­Rzeczpospolita. Dla Nachmana, któremu wrażliwym i współczującym spojrzeniem towarzyszy pisarz, nie ma jednak zmian na lepsze, a każdy...