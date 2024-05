Prezydent zawetował nowelizację ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych

Część Ślązaków i Ślązaczek, która życzy sobie uznania śląszczyzny za język regionalny (nawet na Śląsku nie ma tu konsensusu), będzie musiała poczekać około 500 dni. Wówczas parlament raz jeszcze przyjmie nowelizację, a kolejny prezydent najpewniej ją poprze. Obaj główni kandydaci na ten urząd w nadchodzących wyborach – Szymon Hołownia i Rafał Trzaskowski – publicznie deklarują, że godkę uznają.

Wiele wskazywało na to, że Andrzej Duda ustawę zawetuje, a liczne serwisy miały już gotowe materiały na ten temat. Pewną nadzieję dawało zaangażowanie w przekonywanie prezydenta wielu osób, również z jego środowiska. Szczepan Twardoch wystosował list otwarty, pod którym zebrał podpisy wielu rozpoznawalnych osób: od Olgi Tokarczuk przez profesora Ryszarda Koziołka po Roberta Makłowicza. Wśród sygnatariuszy było również kilkunastu językoznawców, m.in. przewodnicząca Rady Języka Polskiego profesor Katarzyna Kłosińska – wydawałoby się, że zajmując afirmatywne stanowisko wytrącili oni z rąk argumenty filologiczne, ale nic bardziej mylnego.

Andrzej Duda w argumentacji weta podał, że wśród językoznawców „przeważa stanowisko, że gwary śląskie są gwarami języka polskiego, a dialekt śląski, na który się one składają, jest takim samym dialektem języka polskiego, jak np. dialekt małopolski, wielkopolski i mazowiecki”. Otóż nie. Dialekty mazowiecki czy małopolski nie mają wielotomowych słowników, skodyfikowanej ortografii czy literatury nań przekładanej, a pół miliona ludzi nie podaje w spisie powszechnym dialektu wielkopolskiego jako języka kontaktów domowych.

Największe zdziwienie na liście sygnatariuszy wywołała jednak obecność krakowskiego konserwatywnego intelektualisty i historyka, profesora Andrzeja Nowaka. Nowak udzielił następnie kilku wywiadów różnym mediom – również tym, które twierdziły, że za uznaniem języka pójdą postulaty separatystyczne – i od swoich poglądów się nie odżegnał. Np. w rozmowie z „Rzeczpospolitą” mówił: „Polska powinna okazać siłę, a nie występować jako słaba, wystraszona wspólnota, która boi się kilku tysięcy osób, które chcą mówić w swoim języku regionalnym”.

Najbardziej kuriozalny fragment w argumentacji Kancelarii Prezydenta brzmi jednak następująco: „Niedające się wykluczyć działania hybrydowe, jakie mogą być podjęte w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej, związane z prowadzoną wojną za wschodnią granicą, nakazują szczególną dbałość o zachowanie tożsamości narodowej. Ochronie zachowania tożsamości narodowej służy w szczególności pielęgnowanie języka ojczystego”.

Ruch Autonomii Śląska odpowiedział: „Zagrożenie zewnętrzne nie ma być zatem impulsem do poszanowania śląskiej tożsamości, co związałoby Ślązaków silniej z państwem polskim, lecz pretekstem do kulturowej uniformizacji”. I dodał: „Przyszłoroczne wybory prezydenckie będą zatem na Górnym Śląsku plebiscytem – za lub przeciw naszej tożsamości”.

Osobiście nie zgadzam się z tą ostatnią tezą, gdyż osoby śląskojęzyczne na Śląsku stanowią mniejszość, a nawet dla nich wiele kwestii jest na ogół istotniejszych niż poszanowanie języka. Ale tak, jakiś wpływ na wynik wyborczy w regionie to weto mieć będzie.

Niektórzy podpowiadają jeszcze inne scenariusze. Np. w moim opublikowanym w marcu na łamach „TP” artykule o godce posłanka KO Monika Rosa mówiła, co stanie się w razie prezydenckiego weta:

– Wówczas będziemy szukać więcej głosów, żeby odrzucić weto.

– Skąd je weźmiecie?

– Jako że idą wybory samorządowe, PiS może nie wprowadzić dyscypliny i część posłów PiS poparłaby nasz projekt. Na prawicy też są zwolennicy godki – tłumaczy Rosa.

Jest to możliwe, choć mało prawdopodobne. Niemniej najbliższe kilka lat i tak będzie należeć do Ślązaków. Weto da więcej czasu na certyfikację nauczycieli, przygotowanie podręczników czy podstawy programowej. Obecny ferment wokół godki to nie efekt przypadku, a dekad pracy. Teraz, zamiast zebrać już dojrzały owoc, będziemy czekać aż sam spadnie z drzewa.