W tej historii gole nigdy nie były najważniejsze. Chodziło o to, że Lukas Podolski pozwolił nam wrócić do dzieciństwa

O postrzeganiu Poldiego poza Śląskiem mówi Dariusz Chojnacki, aktor Teatru Śląskiego i fan Górnika: – Gdy w Polsce mówią o nim folksdojcz, kebabowiec, sprzedawczyk, a w Warszawie trybuny śpiewają „Lukas Podolski zdrajca Polski”, pokazuje to przede wszystkim, jak Polacy postrzegają nas, Ślązaków.

W pierwszych dniach sezonu 2021 Śląsk się rozplotkował. Mówiło się, gdzie zamieszkał Lukas wraz z pochodzącą z Legnicy żoną Moniką, gdzie najczęściej chodzi na pizzę, do której szkoły pośle syna Louisa. Fantazjowano, że PZPN przygotował terminarz rozgrywek pod Poldiego, który latał do Niemiec, gdzie jurorował w „Das Supertalent”. Poldi stał się śląskim celebrytą, jedynym, jakiego się dorobiliśmy. W pierwszych dniach po transferze spotkałem go na ulicy dwukrotnie, ale nie miałem śmiałości poprosić o autograf.

Nie było wiadomo, w którym meczu zadebiutuje, od przyjaciela dowiedziałem się, że w tym z Lechem, pojechałem. Gdy wszedł na boisko, stadion wybuchł. Zagrał świetnie, ale nie strzelił bramki, a Lech spuścił Górnikowi manto. Niby wiedziałem, że Podolski nie może sprawić cudu, ale jednak czułem się zawiedziony, że nie sprawił.

Ale Poldi nie obiecywał złotych gór. Od początku studził nastroje, podkreślał, że nie ma co liczyć, aby Górnik szybko zbliżył się do czołówki. Że to praca na lata i on jest tu, aby pomóc ją wykonać. I wciąż powtarza: „Jadymy durś”, czyli jedziemy dalej.

Tysiąc chopa

Ale najbardziej dałem się omamić Poldiemu w przedostatnim meczu tamtego sezonu. Górnik przegrywał ze słabiutkim Górnikiem Łęczna 1:2. Nagle, w 84. minucie Poldi zobaczył żółtą kartkę. Pamiętam wyraz jego twarzy, gdy doszło do niego, że w kolejnym meczu będzie musiał pauzować. Wtedy nie było jeszcze wiadomo, czy przedłuży kontrakt, więc to spotkanie mogło być ostatnim w jego karierze. W tej sekundzie coś w niego wstąpiło. Po chwili huknął potężnie, było 2:2. Po kolejnej chwili pięknie dośrodkował, było 3:2, potem Górnik strzelił jeszcze jednego gola i mecz skończył się 4:2. Miałem wrażenie, jakby dotychczas grał w ekstraklasie tak, jak ojcowie grają z dziećmi: angażując się na tyle dużo, by dzieci uwierzyły, że to prawdziwa gra, a na tyle mało, by mogły wygrać.

Wtedy naprawdę uwierzyłem, że może wszystko – najlepsze miało jednak dopiero nadejść.

Kilka dni później siedziałem w barze Mocca obok dworca w Zabrzu (kilka kroków stamtąd Poldi niebawem otworzy swojego kebaba, już remontują). Starsi panowie w sąsiedztwie dyskutowali o Podolskim. Jeden z nich powiedział, że ponoć na ostatni mecz sezonu – ten, w którym będzie pauzował za kartki – Poldi ma pojechać z kibicami.

– Przyszedł na peron w Zabrzu i po prostu z wami wsiadł? – pytam Chojnackiego, który jechał wówczas z kibicami do Wrocławia.

– Tak. Tam było z tysiąc chopa. Każdy chciał zrobić sobie z nim zdjęcie, porozmawiać, wziąć autograf. Nikomu nie odmówił, był dla wszystkich, a potem szalał z nami na trybunie.

We Wrocławiu Górnik pokonuje Śląsk 4:3. Na koniec sezonu drużyna zajmuje przyzwoite 8. miejsce. Poldi ma niezłe statystyki: z 9 golami jest jej najlepszym strzelcem. Znajduję w sieci zdjęcie Podolskiego jadącego z kibicami pociągiem, a pod nim komentarz, który wtedy napisałem: „Proszę mnie adoptować”.

Być może tamten dzień byłby najlepszą kropką dla tej historii. Ale on kropki nie chciał jeszcze stawiać.

Poldi kontrakt podpisał na rok, musiał postanowić, co dalej. Spytał syna, czy mają zostać w Zabrzu, wrócić do Niemiec, wyjechać do Turcji?

Louis odparł: „Tato, ja chcę zostać. Dobrze się czuję w akademii Górnika, chodzę na mecze. Zostajemy”.

Niedługo potem Poldi ogłosił: „Zostanę w Zabrzu. Jadymy durś”.

Prosty synek

Zaczął się drugi sezon Lukasa w Górniku.

– Efekt Podolskiego jest ogromny – mówi Chojnacki. – Widzę, co się dzieje w domach moich przyjaciół. Wielu wcześniej nie interesowało się fusbalem, a gdy przyjechał Poldi, nagle się zapalili.

– Może poszli na mecz raz czy drugi i im przeszło?

– Nie, mają karnety. I siedzą na stadionie z dziećmi, w koszulkach Poldiego.

– Zabrzanie go polubili?

– To coś głębszego. Zabrze jest miastem robotniczym, z problemami. A tu przyjeżdża mistrz świata, rozmawia ze zwykłymi ludźmi spod klatki, jest dumny z tego, skąd pochodzi. To podnosi morale – mówi Chojnacki.

Wizerunek Poldiego: swój chłop, rogata dusza. Słynie z bezpośredniości. Gdy kamery przyłapały trenera reprezentacji Niemiec Joachima Löwa na grzebaniu sobie w spodniach, stanął w jego obronie: „Myślę, że 80 proc. z was drapie się czasem po jajkach”. Do sieci wrzuca zdjęcia nie z wykwintnych restauracji, ale z grilla z wujkiem. Opowiada, że dzień przed meczem lubi zjeść kiełbasę śląską z bułką i musztardą. Mówi po polsku, ale to jego własna szprecha: z silnym niemieckim akcentem, pomylonymi końcówkami, śląskimi ausdrukami. To też dodaje mu swojskości.

– Mistrz świata pokazuje, że jesteśmy go godni, pokazuje, że jest jednym z nas, jego rodzina też pracowała tu na kopalni – kontynuuje Chojnacki.

– Podolski jest uwielbiany w Londynie, Mediolanie, w Kolonii, bo jest dualistyczny – mówi Kołakowski. – Z jednej strony czujesz, że to światowa gwiazda, że w telefonie ma numery do najważniejszych ludzi ze świata futbolu. Ale z drugiej strony to Lukas z Sośnicy, prosty synek.

– To nie jest kreacja?

– On taki jest. Zachował prostotę. W pozytywnym sensie tego słowa.

Czasem wypuści język na długi spacer, ale kibicom podoba się jego łobuzowanie. Gdy podczas meczu drze się do zawodnika Śląska: „Czemu płaczesz? Jesteś grajkiem za 10 tys. euro! Kupię twoją rodzinę!”. Gdy w pyskówce z kibicami Legii odpowie: „Zaczadziła was Czajka i to gówno, co wam płynie pod nosem”. Pewnie mógłby mnie tym rozdrażnić – gdyby nie to, że jest z mojego piłkarskiego plemienia.

Bomby i ława

Na pierwszy rzut oka wygląda jak heros, który zstąpił z Olimpu, aby nieść Ślązakom pociechę.

Młodzikom zepsuł się autokar? Wykłada pieniądze na nowy. Brakuje piłkarzy? Przekonuje do przyjścia gwiazdy, które normalnie by tu nie spadły. Brakuje pieniędzy? Przyprowadza sponsorów. Popsuło się oświetlenie na jednym z boisk? Kupuje lampy.

Wśród kibiców słyszę jednak, że Poldi zawstydza miasto, które jest właścicielem klubu i nie potrafi rozwiązać jego problemów.