Mówiąc po śląsku, czuję się lepszym człowiekiem

Ja też czuję się lepszym człowiekiem po śląsku niż po polsku. Trudno to wyjaśnić. I wiem, że kluczowe jest wyzbycie się wstydu, nad czym sam pracuję. Jeśli śląski nie będzie dla ludzi atrakcyjny, możemy go pouznawać, ale co z tego, skoro nikt się go nie będzie chciał uczyć. Wielu Ślązaków wciąż widzi w śląszczyźnie to, co widzi wielu Polaków – gwarę nadającą się jedynie do prostych rozmów.

Ślązacy po wojnie musieli przyjąć barwy ochronne i w sferze publicznej zmieścić śląskość w etnograficznym gorsecie Barbórki, wulgarnych żartów i disco-hanysco. A gdy przyszła wolność, wielu zapomniało, że tylko udawali. Uznanie godki przez parlament da coś jeszcze: prestiż.

O to, czy uznanie godki to też kwestia etyczna, pytam Marcina Musiała – to on był autorem projektu ustawy, który Monika Rosa składała w Sejmie w latach 2018 i 2020.

– Śląski to pograniczne dzikie zwierzę, które zostało zranione przez czas, politykę, globalizację, i którego rany winno się opatrzeć z pobudek humanitarnych i etycznych – odpowiada. – Bliskie mi jest myślenie ekolingwistyczne, widzące języki jako część przyrody i ukazujące zagrożenie, które wywołuje unifikacja świata.

W wierszu „Ostatni sen Tevfika Esença” opisał on ostatniego użytkownika języka ubyskiego: „Beztōż gibko siodōmy do roboty, dykcjōnorz bydzie arkōm, na kiero wlezōm słowa-zwiyrzynta”. I dalej: „Kożōm gŏdać, już niy po naszymu, już ino po mojymu, chcōm mie słuchać, po jakiymu tak niyskoro”.

Rzeczywiście, XXI wiek to potop dla różnorodności. Arką dla Ślązaków jest ich język, a dla języka państwo jest kroplówką – na szczęście jeszcze nie defibrylatorem.

Następnie mniejszość

Gdy śląszczyzna zostanie uznana, Ślązacy stracą nimb dyskryminowanych buntowników. Romantyzm zmieni się w pozytywizm i na jaw wyjdzie, jak się przez te dekady przygotowaliśmy.

Nie raz słyszałem, że może i lepiej, żeby prezydent godkę zawetował. Twierdzenia, że język to kęs, którym się zadławimy – że do września 2025 r., gdy śląski miałby wejść do szkół, nie zdążymy przygotować nauczycieli, podręczników i podstawy programowej. Jak zawetuje – mówi się – to popracujemy jeszcze trochę, za dwa lata zmieni się prezydent, uzna godkę, a my będziemy już gotowi.