Prawo taliba

W sobotnie południe, na czterech placach Heratu, wielkiego, położonego na afgańskim zachodzie starożytnego miasta, dawnego ośrodka nauki i sztuki talibowie powiesili na budowlanych dźwigach czterech złoczyńców, których zastrzelili o poranku w zbrojnej potyczce.

„Rozmawiałem właśnie z klientem, kiedy obok mojego sklepu przejechał wóz terenowy talibów z czterema trupami na skrzyni – opowiadał dziennikarzowi londyńskiej gazety „Guardian” sprzedawca telefonów z Heratu. – Zatrzymali się na placu i zaczęli wołać do ludzi, że tak właśnie skończy każdy, kto umyśli sobie żyć z porywania ludzi dla okupu. Ściągnęli z samochodu okrwawionego trupa i przywiązali go sznurem do żurawia dźwigu przyciągniętego na plac z jakiejś budowy. Szybko zebrał się tłum gapiów, a jak tylko trup zawisł na podniesionym żurawiu, wielu z nich zaczęło wołać »Allahu akbar! Bóg jest wielki!«”.

Trupy trzech...