Rząd weteranów, czyli wszystko po staremu

Ponad połowę ministrów w powołanym przez talibów rządzie stanowią ich przywódcy, którzy zasiadali w rządzie obalonym jesienią 2001 roku wskutek amerykańskiej inwazji.

Na szefa nowego rządu wyznaczony został mułła Mohammed Hassan. Nosi tytuł „achunda”, co po persku i w mowie urdu znaczy tyle co szejk lub uczony w piśmie i nie jest częścią jego imienia. Hassan to stary towarzysz i powiernik mułły Omara, zmarłego przed ośmioma laty założyciela talibów i ich pierwszego emira. Jako jeden z najbliższych towarzyszy emira pełnił za jego panowania (1996-2001) urzędy gubernatora prowincji Kandahar oraz ministra dyplomacji i wicepremiera w rządzie w Kabulu. Kiedy w odwecie za gościnę, jaką talibowie udzielili Terrorystycznej Międzynarodówce, Al-Kaidzie, jesienią 2001 roku Amerykanie najechali na Afganistan, mułła Hassan w zastępstwie schorowanego premiera sprawował faktyczne rządy w...