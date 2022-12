Afganistan: Starzy, źli talibowie

Zapowiedzią powrotu do dawnych zwyczajów było zalecenie emira talibów, pobożnego Hajbatullaha Achundzadeha, który wezwawszy afgańskich sędziów w połowie listopada do siebie, do Kandaharu (jak dawniej, tak i teraz, choć stolicą kraju pozostaje Kabul; Hajbatullah, naczelny emir talibów, urzęduje w Kandaharze, z którego nie ruszał się na krok także jego wielki poprzednik, założyciel ruchu, jednooki mułła Omar), przykazał im solennie, by wydawali wyroki zgodnie z szarijatem, „po Bożemu”, a przechrztów, bluźnierców, zabójców, złodziejów, cudzołożników i pijaków karali śmiercią, odjęciem kończyn, kamieniowaniem lub chłostą.

Śmierć na stadionie

Znawcy islamu i koranicznego prawa twierdzą, że taka surowość kar, a przede wszystkich sposób ich wymierzania jest wynikiem uproszczonej interpretacji Koranu przez talibów. Ci jednak, od pierwszych dni swojego istnienia, przekonują,...