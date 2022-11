Pościel, co ratuje życie

Wszystko zaczyna się tutaj: w wio- sce na karpackim pogórzu, którą od granicy z Polską dzieli paręset metrów. Do Przemyśla jest w linii prostej kilka kilometrów, ale by tam dotrzeć, trzeba odbyć dłuższą podróż: naokoło, do przejść granicznych w Bieszczadach lub Medyce.

Przynajmniej na razie, bo już wkrótce tu, w Niżankowicach, ma zostać otwarte nowe przejście – jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Jeśli, bo choć prace są intensywne – po stronie ukraińskiej drogę Sambor-Niżankowice remontowano w ostatnich miesiącach; teraz to najlepsza droga w regionie – ostatnio rozeszła się wieść, że archeolodzy, towarzyszący remontowi po stronie polskiej, mieli „coś” znaleźć i prace mogą być opóźnione.

Ale to, co martwi pewnie miejscowych przedsiębiorców – tych, którzy zainwestowali już w ziemię wzdłuż drogi, pod sklepy i punkty usługowe – nie jest największym problemem dla 50-...