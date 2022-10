Polska w lustrze „Wielkiej wody”. Co mówi o nas hit Netflixa

W nowym serialu Jana Holoubka i Kacpra Bajona, rozgrywającym się we Wrocławiu w trakcie wielkiej powodzi w 1997 r., mamy dwa główne wątki. Pierwszy można określić jako osobisto-rodzinny. Wykształcona w Holandii hydrolożka Jaśmina Tremer przyjeżdża do stolicy Dolnego Śląska nie tylko po to, by walczyć z zagrażającym miastu żywiołem, ale także, by zmierzyć się z własną przeszłością. Kobieta opuściła przed laty Wrocław zostawiając za sobą bliskich i nierozwiązane sprawy rodzinne. Jak w gatunkowym schemacie hollywoodzkiego kina katastroficznego przystało, katastrofa naturalna staje się punktem wyjścia do odnowienia i potwierdzenia rodzinnych więzi.

SPECJALNIE DLA CIEBIE – PRZED CZASEM. CZYTASZ TEN ARTYKUŁ JUŻ TERAZ, BO MASZ DOSTĘP DO SERWISU TYGODNIKPOWSZECHNY.PL. Tekst ukaże się w wydaniu drukowanym 26 października.

Twórcy serialu deklarowali...