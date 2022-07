Płomienie. Felieton Wojciecha Bonowicza

W południe świat za oknem ma temperaturę zdrowego człowieka. Chwilę później – już gorączkującego. Świat się pali? Niech się pali. Szkoda, że ogień podszedł już tak blisko. Póki był daleko, mogliśmy udawać, że to nie nasza sprawa. Niech gaszą ci, u których płonie. Ale teraz płonie u nas, na naszym kontynencie. Coraz większy. Coraz bliżej.

„Bardzo trudno jest wyjaśnić Europejczykom, że nie przyjeżdżam tu z Australii”, mówił Richard Flanagan na spotkaniu w trakcie tegorocznego Festiwalu Góry Literatury. „Ja przyjeżdżam z Waszej przyszłości. Ale tej przyszłości nie da się przekazać i nie da się w pełni zrozumieć. Dziś rano czytałem o potwornej fali upałów, która dotknęła południe Europy: we Francji, Hiszpanii, Portugalii spłonęło 50 tys. hektarów ziemi i mieszkańcy tych krajów są tym zszokowani. Trzy lata temu w moim kraju spłonęły 24 mln hektarów. To, co spłonęło w Europie, to...