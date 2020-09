Pandemia bredni

Czego dokładnie domagało się ponad tysiąc osób, które w sobotę 12 września przemaszerowały przez Warszawę? Skrzyknęli się w mediach społecznościowych pod hasłem: „Zakończyć plandemię! Dość kłamstw!”. Dla Włocha, który do Warszawy przyjechał specjalnie, by wygłosić odezwę do manifestujących, koronawirus „to nakręcenie systemu kontroli opartego na strachu”. Dla Piotra, spawacza z Bełżca, to „spisek międzynarodowych koncernów”, a według piosenkarza Ivana Komarenki koronawirus „ma nas zniewolić gospodarczo, a później szczepionkami niewiadomego pochodzenia”.

Poglądy wygłaszane na manifestacji w Warszawie dają jednak przedsmak tego, co dopiero przed nami. „Historycznie rzecz biorąc, pandemie zmuszały ludzi, by zrywając z przeszłością wyobrażali sobie świat na nowo. Ta pandemia nie jest inna. To portal, brama między jednym światem a drugim” – napisała niedawno słynna indyjska...