Otulina. Felieton Wojciecha Bonowicza

Jak mogę pomóc? – to pytanie słyszę ostatnio bardzo często. Co mam zrobić, skoro nie mogę dać pieniędzy, bo nie mam, mieszkanie za małe, by kogokolwiek przyjąć, do punktów pomocy muszę dojechać, a to wymaga czasu, nie jestem w stanie dyżurować zbyt długo, bo kręgosłup… Co mogę dać – skoro nic nie mogę?

Kiedy odpowiadam, że skoro nie ma się nic innego do dania, można dać dobre słowo, wiele osób krzywi się ironicznie. No tak, chcieliby zrobić coś namacalnego, co dałoby im poczucie sprawczości. A może też – nie lekceważmy i tego motywu – coś, czym mogliby się pochwalić przed innymi. Ja tymczasem proponuję im pomoc symboliczną, właściwie nie pomoc, tylko grzeczność, dobre wychowanie, a więc coś nieuchwytnego. Coś, co wydaje się nie mieć znaczenia.

Tymczasem w pomaganiu – oprócz konkretnych działań – bardzo ważna jest otoczka, która wzmacnia lub osłabia ich efekt, sprawia,...