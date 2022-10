Mobilizacja. Felieton Wojciecha Bonowicza

Oto, czego teraz potrzebujemy: mo­bilizacji. Ci, którzy mają więcej, muszą też więcej poświęcić. Ci, którzy mają mniej, powinni być gotowi podzielić się tym, co mają.

Odkąd Sylwia Chutnik zaproponowała, żeby nasze państwo zmieniło nazwę na „zrzutka.pl”, minęło pół roku. A sytuacja, mówiąc eufemistycznie, nie poprawiła się i raczej szybko się nie poprawi. Na wyzwania zewnętrzne – wyjątkowo trudne, nie zaprzeczam – nasz rząd dzielnie odpowiada chaosem wewnętrznym. Chciałbym mieć tak dobry humor, jak pielgrzymujący po kraju prezes rządzącej partii, ale nie mam. Może jak człowiek tak jeździ w konwoju, w opancerzonej limuzynie, i wszędzie go przyjmują jak króla, karmią, obsypują kwiatami, śpiewają mu pieśni, a on nie musi sobie niczym rąk brudzić, dowcip faktycznie się wyostrza. Mnie jednak nie jest do śmiechu. Codziennie spływają do mnie propozycje udziału w kolejnych zrzutkach,...