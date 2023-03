Ostatnie z nich

Wywołaną przez niego epidemię brytyjska weterynarz Lee Berger wykryła ćwierć wieku temu w Australii i Panamie. W 2019 r. badacze alarmowali, że doprowadził już do wyginięcia 90 gatunków płazów na całym świecie. Teraz Sonii L. Ghose i współpracownikom udało się ustalić, jakie szkody pasożytniczy grzyb Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) poczynił w Afryce. Jest gorzej, niż przewidywano.

Badacze pobrali próbki skóry z 4,5 tys. muzealnych i współczesnych okazów, zebranych w ciągu ostatnich 165 lat. Do 2000 r. w Afryce nosicielem Bd był prawie co trzydziesty płaz, dzisiaj – niemal co piąty. W skali globalnej Bd może być jedną z głównych przyczyn, dla których 40 proc. spośród znanych 8 tys. gatunków płazów jest zagrożonych wyginięciem. Żaden inny znany patogen kręgowców nie ma na koncie aż tylu ofiar.

Infekcja Bd prowadzi do zmian...