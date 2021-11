Okazja bez święta

Osiemdziesiąt dolarów kosztują kolczyki, które chętnie przyjąłbym w prezencie, gdyby dopuszczały to wzorce zachowań i wyglądu przypisane do mojej płci (rozumianej w ujęciu kulturowym, bo w zdradliwe meandry dyskusji o cielesności nie będziemy się tu wdawać). Sklep internetowy „New York Review of Books” nie rozróżnia gadżetów na kategorie „dla niej” i „dla niego”, ale za to ma np. piękną kategorię „dla idealisty/idealistki”, w której właśnie widnieją te kolczyki z cytatem z Walta Whitmana: „Stawiaj dużo oporu, rzadko bądź posłuszny/a”.

Jestem prawie pewien, że prestiżowy dwutygodnik literacko-polityczny zaraz mi przyśle, jak co roku, wiadomość, że także u nich nadchodzi Czarny Piątek, może więc jest szansa, że kolczyki będą za pół ceny. Jest w tym wrzasku wielkich liter w nagłówkach maili i namolnym głosie lektorów reklam nuta desperacji, jakby wszyscy ci, którzy żyją z...