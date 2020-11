Nic nie smakuje tak dobrze jak poczucie bezpieczeństwa” – dopisała do ankiety jedna z lekarek. Ile osób i kogo na dziękczynienie zaprosić, to dylemat, który zawsze należał do wyzwań w sferze dyplomacji rodzinnej i logistyki. Ale sięgał też samego rdzenia duchowego tego święta, jak wiemy, ważniejszego w horyzoncie przeżyć przeciętnego Amerykanina niż Boże Narodzenie.

Nie przesadzam? Popatrzcie na wszystko tak jak ja zwykle: od strony stołu. Wiele religii przewiduje, że dopiero pewna określona liczba wiernych tworzy warunki do spełnienia obrzędu lub liturgii. Bez dziesięciu dorosłych Żydów nie można rozwijać Tory ani odmówić kadyszu za zmarłych. A co jest potrzebne, by prawowierny Amerykanin spełnił rytuał, który go wyróżnia na tle innych nacji i wspólnot szeroko pojętego Zachodu? Indyk. W całości. Dawni koloniści w Wirginii czy Massachussets nie kupowali porcjowanego drobiu na...