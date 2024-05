Nowe władze Starego Teatru w Krakowie: czy jesteśmy gotowi na szczerą rozmowę o teatrze publicznym?

Decyzja komisji konkursowej i ministry Wróblewskiej to także ważny sygnał, że po latach zarządzania przez uciszanie w imię podniosłego spokoju, ośrodki mające wpływ na kształt życia teatralnego wybierają drogę aktywnego wspierania i uruchamiania procesów dynamizujących owo życie, potencjalnie generujących poszukiwania nowych tematów i form artystycznych. Może to oczywiście przynieść rozczarowania i porażki, ale też wydaje się, że jesteśmy w momencie wyczerpania pewnej energii, która napędzała polski teatr i kulturę od końca lat 90. ubiegłego stulecia, więc czas najwyższy poszukać nowych bodźców. Stosunkowo najprościej zrobić to dając pole nowym konstelacjom ludzkim, tudzież (co też może nas czekać w najbliższym czasie) zmieniając ramy organizacyjne istniejących instytucji. Oczywiście nie ma żadnej gwarancji, że ta polityka przyniesie pożądane ożywienie, ale błędów nie popełniają tylko ci, którzy nic nie robią.

W rozstrzygniętym właśnie konkursie są jednak dwa elementy, które kładą się na nim cieniem. Pierwszy to los scen w Łodzi i Szczecinie opuszczonych w trakcie kadencji przez stosunkowo nowe kierownictwo. Z jednej strony trudno się dziwić, że Stary Teatr okazał się ważniejszy niż Nowy i Współczesny, ale z drugiej nie sposób nie przyznać, że ten wybór może napawać porzucanych goryczą. Zwłaszcza w Szczecinie, gdzie Anna Augustynowicz trwała lojalnie tyle lat, choć objęcie jakiejś sceny centralnej nie byłoby dla niej problemem, gorycz ta może mieć piekący smak.