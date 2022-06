Teatr w obronie mniejszości

Historię przemian i rozumienia funkcji społecznej teatru w Polsce ostatnich dekad można opowiedzieć poprzez sposoby, na jakie zmieniał się i zmienia sposób przedstawiania osób o orientacji seksualnej i identyfikacji płciowej inna niż dominująca i normatywna. Zarówno wyjściowe motywacje, jak i konsekwencje poświęcania szczególnej uwagi osobom LGBTQ+ mają dla naszych scen znaczenie także dlatego, że te konsekwencje niekoniecznie są zawsze pozytywne tak dla teatru, jak i dla walki o prawa mniejszości seksualnych czy dążenia do większego społecznego zrozumienia osób transpłciowych. Praca nad tymi zagadnieniami prowadzi do powracających oskarżeń o propagowanie „ideologii gender” ze strony tych, którzy za jedyną możliwą do propagowania uznają ideologię „Boga i ojczyzny”.

Dziś jednak jesteśmy świadkami ważnego, być może zasadniczego przełomu.

Anioły w Warszawie

