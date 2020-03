Nie bój się i nie śpij

Pusty, szary plac św. Piotra w deszczu. Krucyfiks z rzymskiego kościoła San Marcello al Corso i ikona Matki Bożej Śnieżnej, „Salus Populi Romani” przed bazyliką. I samotny Franciszek, komentujący wyśpiewany przed chwilą fragment Ewangelii wg. św. Marka – o apostołach płynących łódką w burzy, zmagających się z falami i strachem. I o Jezusie, który śpi, i który – obudzony przez uczniów – ucisza burzę, a potem pyta: „Dlaczego przestraszeni jesteście, gdzie wasza wiara?”.

Papież inspirując się Ewangelią, poprowadził nasz rachunek sumienia. Tak, obraz burzy doskonale pasuje do naszego czasu. Pytanie Jezusa także musimy dopuścić do siebie: „dlaczego się boicie?”. Czy nie dlatego, że pandemia – dzisiejsza burza – „ujawniła złudne i powierzchowne pewniki, wokół których zbudowaliśmy nasze codzienne rozkłady zajęć, projekty, zwyczaje i priorytety”? Papież mówi: „poczuliśmy się potężni i zdolni do wszystkiego”, a w tym poczuciu „chciwi zysków pozwoliliśmy, by pochwyciły nas rzeczy, a pośpiech oszołomił”. Straciliśmy kontakt z rzeczywistością, „nie obudziły nas ani wojny i powszechna w świecie niesprawiedliwość, ani nie słyszeliśmy płaczu ubogich i naszej ciężko doświadczonej planety”. Ulegliśmy złudzeniu, że „możemy pozostać zdrowi w chorym świecie”.

Czytaj także: Korona sprawdza - rozmowa z Bogdanem de Barbaro

Czas dzisiejszy jest czasem sądu. Ale myśl papieża jest tu nie tylko zaskakująca, lecz i przeraźliwie oczywista: sędzią nie jest Bóg; sędziami jesteśmy my: my musimy osądzić i zdecydować – „co się liczy, a co przemija”, my musimy „oddzielić to, co konieczne, od tego, co nie”. Musimy zrozumieć – i mamy dzisiaj ku temu okazję, że „nie uzyskamy zdrowia/zbawienia sami”. Uratować nas może tylko spełnienie modlitwy Jezusa: „niech będą jedno”.

Wiara, mówi Franciszek, przejawia się w „trosce, by nie rozsiewać paniki, lecz dzielić odpowiedzialność”, także, a może przede wszystkim „w małych codziennych gestach”, w „stawianiu czoła kryzysowi przez dostosowanie swoich codziennych przyzwyczajeń”, przez trwanie w spokoju, również na modlitwie. „Modlitwa i cicha służba to nasz zwycięski oręż”.

Nadchodzi Wielkanoc, papież przypomina więc, że „Pan się budzi, by i nas obudzić, obudzić naszą wielkanocną wiarę”, a ujawnia się wówczas, gdy „zaczynamy praktykować solidarność i nadzieję, zdolną dać siłę, wsparcie i nadać sens tym godzinom, gdy wszystko zdaje się rozmywać”.

Franciszek nie byłby sobą, gdyby nie zwrócił naszej uwagi na tych, którzy już taką wiarę praktykują w czasie pandemii: „lekarzy, pielęgniarki, pracowników supermarketów, sprzątaczy, opiekunów, pracowników transportu, prawa i sił porządkowych, wolontariuszy, księży, zakonnice i zakonników”. Oni wszyscy już jakoś spełniają to, do czego porusza nas Duch: otwierają „nowe formy gościnności, braterstwa i solidarności”.

Zostaliśmy odkupieni przez Chrystusowy krzyż. A przyjąć krzyż, znaczy – mówi Franciszek – „przyjąć cały ciężar dzisiejszego czasu, zostawiając choć na chwilę nasze pragnienie posiadania i władzy, by otworzyć przestrzeń twórczości, do której tylko Duch może nas zainspirować”. Prawdziwa wiara bowiem, przekonuje papież, „uwalnia nas od lęku i daje nadzieję”.

Wiara taka potrzebuje w przypadku większości z nas także explicite religijnych gestów. Mogą one jednak być bardzo proste – jak te papieża z dzisiejszego wieczoru: dotknięcie ikony i krzyża, chwila cichej modlitwy. „Nie bójcie się” – mówi Jezus.

CZYTAJ WIĘCEJ: