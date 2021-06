Nasze inne konfesjonały

ARTUR SPORNIAK: Wczoraj Ksiądz nie mógł rozmawiać, bo był umówiony z parafianami na grilla. Jak się udał?

KS. GRZEGORZ STRZELCZYK: Ludzie przyszli, więc chyba się udał.

Kto przyszedł?

To był grill organizowany co roku dla nauczycieli z naszej parafii. Była ich ponad połowa, mniej więcej tyle samo, co przed pandemią.

Rozumiem, że ważny jest kontakt z ludźmi także poza liturgią.

Na liturgii jest obecność, kontakt jest poza nią. Ten grill jest naszą tradycją. To nic wyjątkowego.

Ksiądz zaprosił najpierw na mszę – domyślam się, że to należy do tradycji. Ale takie dopowiedzenie to chyba już nie: „Na grillu mile widziani będą i ci, którzy nie będą na mszy, z ateistami, agnostykami włącznie”. Przyszli?

Nie wiem, bo nie pytam o wiarę przed podaniem kiełbaski.

Było piwo?

Było. Ja akurat jestem...