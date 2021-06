Na szałwię

Jan Kochanowski, nasz consigliere. Śmieszne są te skojarzenia, które do słów przykleja kultura masowa. Przecież nie piszę o prawniku na usługach mafii – choć mistrz Jan jako sekretarz królewski i człowiek czynny na dworach naoglądał się z pewnością wszelkich niegodziwości władzy. Był na pewno zręczny w tkaniu ludzkich kontaktów, nie bał się prawa, kodeksów i sądów, co wiemy choćby z faktu, że mnóstwo źródeł, które pozwalają nam jako tako odtworzyć jego życie osobiste, to papiery z rozmaitych procesów o pieniądze i majątki.

A jako 24-latek załatwił sobie funkcję sekretarza polskiej nacji na Uniwersytecie Padewskim i pewnego pięknego lipcowego dnia 1554 roku zwołał jej zebranie w kościele augustianów. O czym informuje po włosku wielka tablica w nawie, którą mija mimowolnie każdy z turystów żądnych widoku sławnych fresków Andrei Mantegni, tamże obecnych w postaci...