Mundial w Katarze: Wielka Czwórka Afryki

Ostatnie dziesięciolecie ubiegłego wieku rzeczywiście było jednak czasem Afryki. Upadek apartheidu w RPA, a także krach komunizmu i koniec zimnej wojny, które go poprzedziły, tchnęły nadzieję, że po „zmarnowanych dekadach” lat 70. i 80. nadejdzie epoka odrodzenia.

Wspaniały koniec wieku

Pelému, którego przodkowie wywodzili się z Afryki, udzieliła się pewnie tamta atmosfera wyczekiwanego cudu. Miał jednak powody, by wieszczyć nastanie afrykańskiego królestwa w świecie piłki nożnej. W 1990 r. podczas mistrzowskiego turnieju we Włoszech piłkarze z Kamerunu dotarli aż do ćwierćfinału, w którym przegrali po dogrywce z Anglią. Wcześniej pokonali mistrzów świata z Argentyny z Diego Maradoną w składzie, Rumunię i Kolumbię.

Cztery lata później, na turnieju w USA, Nigeryjczycy wygrali eliminacje pokonując Bułgarię i Grecję, ale w kolejnej rundzie ulegli 1:2 Włochom. W...