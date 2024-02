Palestyna: piłka w czasie wojny

Po powstaniu w 1948 r. Izraela i konflikcie z Arabami, Palestyńczycy utworzyli własny związek piłkarski, ale dopiero pół wieku później, w 1998 r., został on przyjęty do FIFA, a palestyńska drużyna dopuszczona do międzynarodowych rozgrywek.

W 2015 roku „Fedainom” udało się zakwalifikować do finałowego turnieju o Puchar Azji w Australii (przegrali wszystkie mecze tracąc 10 bramek i strzelając ledwie jedną; na następnym turnieju, w Abu Zabi, zremisowali bezbramkowo z Syrią i Jordanią, ale odpadli w pierwszej rundzie eliminacji).

W rankingu FIFA Palestyna zajmuje 93 miejsce (pierwsza jest Argentyna, ostatnie, 211., San Marino). „Fedaini” nigdy jeszcze nie zakwalifikowali się do finałowego turnieju o mistrzostwo świata, ale wierzą, że na najbliższy mundial do Ameryki Północnej (turniej będzie rozgrywany w 2026 r. w USA, Kanadzie i Meksyku) pojadą. Grają coraz lepiej, a przede wszystkim, odkąd zaślepione zyskami piłkarskie federacje FIFA i UEFA dopuszczają do finałowych turniejów prawie wszystkich (w amerykańskich „finałach” zagra aż 48 reprezentacji, jedna piąta wszystkich na świecie), sztuką jest się do nich nie zakwalifikować.

W drugiej rundzie eliminacji trafili do grupy z faworytką, Australią i słabeuszami Libanem oraz Bangladeszem. Jesienią „Fedaini” przegrali 0-1 z Australią i niespodziewanie tylko zremisowali 0-0 na wyjeździe z Libanem. Dalej awansują dwie najlepsze drużyny, a osiemnastka finalistów zagra między sobą o osiem przyznanych Azji przez FIFA „wejściówek” na turniej do Ameryki (z Europy, w której rozgrywkach uczestniczy Izrael, a także Kazachstan, pojedzie do Ameryki aż 16 drużyn, czyli co trzecia).

Podzieleni razem

Palestyńscy piłkarze i ich trenerzy twierdzą, że graliby znacznie lepiej gdyby nie konflikt izraelsko-arabski. W drużynie Palestyny grają zawodnicy z Zachodniego Brzegu, wschodniej Jerozolimy, Strefy Gazy i – coraz liczniej – diaspory rozrzuconej po Bliskim Wschodzie, Europie i obu Amerykach.

Wojna w Strefie Gazy sprawiła, że kilku pochodzących z niej zawodników nie zostało powołanych do kadry na katarski turniej, ponieważ wiadomo było, że nie uda im się ze Strefy Gazy wyjechać. W przededniu meczu z Iranem napastnik Mahmoud Wadi dowiedział się, że w Gazie zginął jeden z jego krewnych. Tuż przed turniejem zginął też ojciec jednego z trenerów.

Palestyńscy działacze piłkarscy twierdzą, że pod bombami i od kul zginęło ponad 60 piłkarzy. Na piłkarskich boiskach urządza się tymczasowe cmentarze, a niektóre stadiony wojsko izraelskie zmieniło w więzienia.