Katar: cena bezpieczeństwa

Jeszcze dwa lat temu Katar, gospodarz piłkarskich mistrzostw świata, wciąż znajdował się w blokadzie, a Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn i sprzymierzony z nimi Egipt groziły mu wojną. Wszystkie te państwa obwiniały go o wspieranie wywrotowców i muzułmańskich fanatyków na Bliskim Wschodzie, a także komitywę z nieprzyjaciółmi Arabów: Iranem i Turcją. Zerwały z Katarem stosunki, wprowadziły blokadę gospodarczą i handlową, zamknęły granice powietrzne i morskie, a Arabia Saudyjska także lądową – jedyną, jaką Katar posiada i przez którą sprowadzał wszystko, co było mu potrzebne do życia.

Zapachniało nową wojną futbolową, groźniejszą niż ta sprzed pół wieku między Hondurasem i Salwadorem, bo z ropą naftową i muzułmańską rewolucją w tle. Znany z gwałtownego usposobienia saudyjski książę koronny Mohammed bin Salman, który w zastępstwie sędziwego ojca faktycznie...