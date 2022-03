Molestowanie na UW: w sprawie „Językoznawcy” reaguje uczelnia

W poniedziałek 21 marca opisaliśmy historię molestowania kilkunastu kobiet przez znanego językoznawcę, profesora Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. W naszym materiale poszkodowane osobiście zabrały głos.

Kobiety zaczęły walczyć o swoją sprawę prawie rok temu. Siedem poszkodowanych złożyło wspólny wniosek do Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji UW. Najwcześniejsza opisana we wniosku historia to rok 1999, ostania pochodzi z 2019 r.

Opinię komisji, z której wynika, że skarga kobiet jest wiarygodna, rektor otrzymał 17 stycznia. Kobiety zdecydowały się na publiczne zabranie głosu w połowie marca, gdyż czuły, że z ich sprawą, mimo opinii komisji, nie dzieje się nic więcej.

„Nie mogąc przesądzić o prawnej winie osoby oskarżanej, dajemy pełną wiarę świadectwom ofiar. Milczenie ze strony Wydziału do momentu upublicznienia tej sprawy w żaden sposób nie wynikało z chęci jej ukrycia, lecz wyłącznie ze względu na obowiązujące nas uniwersyteckie procedury. Wspieraliśmy, wspieramy i będziemy wspierać wszystkie ofiary molestowania seksualnego. Jednocześnie bierzemy na siebie środowiskową odpowiedzialność za oburzające i haniebne zachowania osób związanych z naszym Wydziałem” – napisali dziś w oświadczeniu dziekan i Rada Wydziału Polonistyki UW.

