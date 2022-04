Molestowanie na UW. Rozmowa z dziekanem Wydziału Polonistyki

21 MARCA opublikowaliśmy 21 marca reportaż „Językoznawca”, a jego poszerzoną wersję w ostatnim wydaniu „TP”. Bohaterki artykułu to sześć z siedmiu kobiet, które w kwietniu 2021 r. złożyły wspólną skargę do Komisji Rektorskiej ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji Uniwersytetu Warszawskiego. Oskarżyły one znanego językoznawcę z UW o molestowanie seksualne. Nam udało się dotrzeć również do kilku innych kobiet, które doznały podobnych krzywd od naukowca. Wśród poszkodowanych są zarówno byłe, jak i obecne studentki, a także doktorantki oraz wykładowczynie.

ANNA, jedna z pokrzywdzonych: – Pojechałyśmy z dwiema innymi doktorantkami na konferencję naukową. Po obradach i kolacji poszłam do swojego pokoju. Profesor wyszedł za mną, dogonił mnie na schodach. Chciał, żebym poszła z nim do jego...