Mocny bodziec

Szymon, Andrzej, Jakub i Jan przyszli z Jezusem do Kafarnaum. W szabat [Jezus] wszedł zaraz do synagogi i nauczał. Jego nauka budziła zdziwienie: uczył ich bowiem jak ten, który ma moc, a nie jak nauczyciele Pisma (...), tak iż jeden drugiego pytał: »Co to jest? Jakaś nowa nauka z mocą!«”. Najwidoczniej Jezus mówił takie rzeczy, które słuchaczom nie mieściły się w głowie. A że dotyczyły one tego, czym ludzie żyli, jednych wprawiały w zachwyt, innych doprowadzały do wściekłości, gdyż zmuszały do zajęcia własnego stanowiska, do powiedzenia Jezusowi „tak”, „nie”, „nie wiem”. Chyba coś takiego ma na uwadze papież Franciszek, kiedy radzi kaznodziejom, żeby „nie odpowiadali na pytania, których nikt im nie zadaje”.

Jezus nauczał z mocą. To znaczy, że Jego słowa zamieniały się w czyn. W synagodze w Kafarnaum ta moc przejawiła się w uwolnieniu nieszczęsnego człowieka od jego niedoli....