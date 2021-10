Miejsce, które gdzieś zaginęło

Kilka miesięcy temu trafiła mi w ręce „Zapaść” Marka Szymaniaka. Zbiór reportaży o małych miastach, do którego podchodziłem nie bez emocji, ponieważ sam zamieniłem kiedyś stolicę powiatu na stolicę kraju. Pewnie dlatego podobne reporterskie próby tak często podnosiły mi ciśnienie swoim protekcjonalnym tonem i skłonnością do utrwalania stereotypów. Szymaniak nie jest jednak bohaterem tego tekstu. Jest nim autor, którego dzieło stanowi motto „Zapaści”. Dwie zwrotki, które wtedy jedynie omiotłem wzrokiem, by jak najszybciej wgryźć się w sam reportaż. Jak się okazało, w samo życie.

Ksywę autora tamtej piosenki usłyszałem ponownie po kilku tygodniach. Kostek Usenko, muzyk i autor wspaniałych reportaży o rosyjskiej popkulturze, stwierdził w wywiadzie, że prawdziwie ludową muzykę gra dzisiaj w Polsce Hiob Dylan. Ten pseudonim (domyśliłem się, że to jednak pseudonim) nie był mi już...