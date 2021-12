Lekcje ula

Na nowy rok najlepiej życzyć pszczołom prawdziwej, mroźnej zimy – opowiada Marta Konek, pszczelarka z Krajny. – Nie lubią ciepłej, bo wtedy zamiast zbite w kłębie spokojnie przeczekiwać srogi mróz, wiercą się i kręcą. I przy okazji zjadają więcej zapasów. W ulu pojawiają się choroby, a jak nie dadzą rady oczyścić jelit, to i biegunka. Potem należy im życzyć ciepłej, ale wilgotnej wiosny. Wilgoć jest potrzebna, bo bez niej rośliny nie będą nektarować. Taką właściwą wiosnę to się po prostu czuje. Wychodzi się przed dom, patrzy na pola, i jak to wszystko pachnie i żyje, to wiadomo, że będzie dobrze.

– A jaki był ten miniony rok?

– Trudny, przez zimną wiosnę. Jak się na chwilę pokazało słońce, to pszczoły od razu wylatywały z ula, ale potem słoneczko chowało się za chmurę, a one krzepły i już nie wracały. Z dnia na dzień patrzyliśmy, jak rodziny słabną. I wtedy, kiedy...