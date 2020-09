Kwiatek do kożucha

Przykłady można mnożyć w nieskończoność, a najnowszym jest choćby narodowe czytanie „Balladyny”. Prologiem była mowa Głowy Państwa: że mamy ten czas, w którym obchodzimy, że zachęca do czytania, zarówno dzieci, jak i dorosłych, że to literatura, która także lektura, więc się przyda, że zakorzeniona jakże głęboko, że dlaczego „Balladyna”, otóż, proszę państwa, dlatego że niestety Słowacki nie dożył wiktorii warszawskiej, ale bardzo chciał, że przewidział Papieża Słowianina, ale tak naprawdę możemy przypuścić, że Polaka, że marzył te swoje sny, które się ziściły poprzez szczegóły historii Polski i świata, można śmiało powiedzieć, to było wielkie marzenie Słowackiego. I że szczątki doczesne za sprawą Piłsudskiego przypłynęły bocznokołowcem „Mickiewicz” na Wawel.

Następnie Pierwsza Dama napomknęła, że „Balladyna” intryguje i trzyma w napięciu do ostatniej chwili już od dwustu lat...