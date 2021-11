Kosmiczny bestiariusz

Jeśli, jak lubią powtarzać astronomowie, szukanie planet okrążających odległe gwiazdy jest jak próba wypatrzenia świetlika w świetle latarni morskiej, to osiągnięcie astronomów Europejskiego Obserwatorium Południowego ESO można porównać do znalezienia roztocza pełzającego po tymże świetliku.

Badacze, korzystający ze znajdującej się na pustyni Atakama baterii radioteleskopów ALMA, wypatrzyli coś, co może być otaczającym odległą planetę PDS 70c dyskiem, z którego może narodzić się księżyc. Gdyby tak było, byłaby to pierwsza w historii obserwacja pozasłonecznego (proto)satelity.

„PDS 70 to młoda gwiazda, bardzo podobna do tego, jak wyglądało za młodu Słońce – napisał dr Stefano Facchini, który był jednym z autorów obserwacji. – Jest też pierwszą planetą, wokół której bezpośrednio zaobserwowano dwie planety, które rosną i formują się. Obie są bardzo masywne”. To młody,...