Kordon bezpieczeństwa

Rząd uspokaja, że o powrocie do pełnego lockdownu nie ma mowy, nie wyklucza jednak dalszych punktowych ograniczeń. Część przedsiębiorców domaga się zatem, by walkę z pandemią podporządkować gospodarce, nie na odwrót. „W końcu ktoś na te szpitale i respiratory musi zarobić” – to jeden z koronnych argumentów. Zostawmy chwilowo na boku oczywisty wątek wpływów podatkowych, bo reszta jest ciekawsza. Zwłaszcza pytanie, czy epidemiczne obostrzenia, które pozwolą utrzymywać koronawirusa pod kontrolą, nie chronią przypadkiem także gospodarki?

Kiedy znika Warszawa

Zacznijmy od liczby, która w zeszłym tygodniu nie przebiła się do opinii publicznej hipnotyzowanej codziennymi komunikatami o nowo wykrytych przypadkach koronawirusa – 171 tys. osób objętych kwarantanną. Z powodu zakażenia lub bezpośredniego kontaktu z nosicielem wirusa w przymusowym odosobnieniu przebywa lub...