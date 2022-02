Katolicki fake news w twoim domu

Trzeba sprzeciwiać się fałszywym informacjom na temat pandemii i szczepionek – mówił Franciszek podczas spotkania z przedstawicielami konsorcjum Catholic Fact-Checking, które od marca 2021 r. dementuje na swoich stronach fake newsy z katolickich mediów (np. o produkowaniu szczepionek z abortowanych płodów czy modyfikacji genomu osób zaszczepionych).

Nie chodzi o to – tłumaczył papież – by za dezinformacje, uproszczenia i spiskowe teorie obwiniać tych, którzy je szerzą z niewiedzy i strachu. Ale trudno usprawiedliwiać osoby, organizacje i media, które manipulują faktami dla zysku – ekonomicznego lub politycznego.

W Polsce do walki z fake newsami przystąpiono już następnego dnia po papieskim przemówieniu. Podczas sympozjum „Oblicza pandemii”, zorganizowanego przez Akademię Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, pod patronatem Radia Maryja, Telewizji Trwam i „Naszego Dziennika”, można było usłyszeć, że największym oszustwem jest sama pandemia, wymyślona przez media i koncerny farmaceutyczne, „preparaty genetyczne, zwane szczepionkami”, przyczyniły się do śmierci setek osób, a maseczki niszczą dzieciom mózgi. Jak również, że rządy i koncerny blokują informacje niezależnych ekspertów (np. prelegentów sympozjum) o skutecznych metodach walki z wirusem, leczenia COVID-19 i organizacji systemu ochrony zdrowia. „Kluczowym staje się pytanie, komu wierzyć i komu zaufać, kto mówi prawdę, a kto tego nie robi” – mówiła, zachęcając do udziału w sympozjum, dyrektorka Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP. Przynajmniej z tym się zgódźmy. Bo, jak mawiał już pan Zagłoba, czasem sam diabeł się w ornat ubiera i ogonem na mszę dzwoni. ©℗