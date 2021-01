Karnawał w nieRio

We wtorki wieczorem jeżdżę do radia autobusem pustym i aseptycznie jasnym, mijam okna opatrzone znakami Strajku Kobiet i tęczowymi flagami; gdyby nie one, byłby bezczas. Patrzę na nielicznych przechodniów, aż dziwne, że nie idą do tyłu; mijam nagie ściany nieukończonej developerki pomazane już sprejem obowiązkowo chwalącym Legię, i oklejone folią witryny restauracji. Czasem mam cały autobus dla siebie, choć niekiedy ktoś popsuje tę idyllę; facet w ogłaszającej poniewczasie „Christmas!” czapce i masce przedstawiającej straszną rozdziawioną paszczę; dziadek w sandałach na bose stopy; mężczyzna z tanim litrowym piwem w siatce (drugie w ręce), obgadujący przez telefon kolegę, który wpadając w ciągi alkoholowe zbyt dużo wydaje (nawet 400 złotych w jeden dzień), za pozytywny kontrprzykład stawiający siebie, który nawet w ciągach nie szasta wcale pieniędzmi. Jest styczeń i w zawsze roz-...