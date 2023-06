Justyna Czechowska z "nagrodą Nobla dla tłumaczy": Zrozumiałam, że język szwedzki mam w sercu

KATARZYNA KUBISIOWSKA: Jakie to uczucie dostać „Nobla dla tłumaczy”?

JUSTYNA CZECHOWSKA: Niedowierzanie. Tym bardziej że jestem jedną z najmłodszych laureatek. Akademia Szwedzka przyznaje tę nagrodę za całokształt dorobku translatorskiego oraz promowanie szwedzkiej literatury na wysokim poziomie w innych krajach.

Zostałaś wyróżniona przez Akademię Szwedzką, która jest niechlubną bohaterką przełożonej przez Ciebie książki „Klub. Seksskandal w komitecie noblowskim”.

Ta wielka afera wybuchła pod koniec 2017 r. Dziennikarka Matilda Gustavsson prześledziła, co się dzieje wokół ­J­eana-Claude’a Arnaulta, męża jednej z członkiń Akademii, poetki i dramaturżki ­Katariny Frostenson. Wiadomo było, że od lat 80. molestuje on kobiety, ale nikt o tym głośno nie mówił, kultura milczenia wciąż nieźle się trzyma. No bo szacowna Akademia, no...