Hegemon kontra lewica

Można nawet powiedzieć, że przywoływanie lewicy do porządku przez liberalnego hegemona polskiego życia publicznego jest stałym schematem minionego trzydziestolecia. A fakt, że lewica (w różnych swoich odsłonach) zwykle się pod tą presją łamała i wracała karnie do szeregu, jest być może głównym powodem, dla którego od lat lewa strona polskiej polityki jest niezdolna do bicia się o pełną polityczną stawkę. A nie tylko o przekroczenie wyborczego progu.

Jak budowano lewicę

Przypomnijmy, że mieliśmy w III RP pod budowę politycznej lewicy trzy podejścia. Każde z nich wychodziło trochę z innego źródła.

Zacznijmy od tzw. lewicy postsolidarnościowej. Tu chronologicznie najstarszym zjawiskiem był założona (a ściślej mówiąc „reaktywowana”) w 1987 roku Polska Partia Socjalistyczna. Tamten PPS kojarzony jest oczywiście z inteligenckim opozycjonistą i twórcą...