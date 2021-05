Odbudowa w przybudówce

Zawrót głowy od sukcesów na razie Lewicy nie grozi. Sondaże ustabilizowały się na poziomie 9 proc., niższym niż ostatni wynik wyborczy. Żadnej premii nie przyniosły protesty po zaostrzeniu prawa aborcyjnego, choć lewicowi politycy byli w ich awangardzie. Słupki nie drgnęły, mimo że wahadło społecznych nastrojów ewidentnie odchyliło się w lewą stronę. Nie wiadomo też, czy doniesienia CBOS-u, że odsetek młodzieży o poglądach lewicowych wzrósł rok do roku niemal dwukrotnie – aż do 30 proc., są tylko elektryzujące, czy mogą przełożyć się na realne poparcie przy urnie. Na razie lewica obnosi na sztandarach sondaż IBRiS-u dający jej wśród najmłodszych obywateli poparcie na poziomie 49 proc. Tyle że w wielu innych badaniach taki polityczny wybór deklaruje zaledwie co szósty młody człowiek.

Lewicy zatem wiatr powiał w żagle, ale prędkość statku wciąż jest ta sama. Na pytanie, dlaczego...