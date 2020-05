Głód usług

Trzydzieści siedem miliardów. Tyle złotych był wart polski rynek usług gastronomicznych w zeszłym roku. To jedna z tych liczb, które poznajemy teraz, w kolejnych odcinkach narracji postpandemicznej, pod hasłem „dobrze już było”. Jak zawsze w przypadku takich danych, trudno zwykłemu człowiekowi, bez znajomości kontekstu, szczegółów i trendów, ocenić, czy to dużo, czy mało, czy było się z czego cieszyć i czy oznacza to, że świat, a konkretnie polskie miasta, stawał się lepszym miejscem do życia.

Ale te dane, świadczące, że przeciętny Polak wychodzi zjeść i wypić na miasto cztery razy częściej niż 30 lat temu, to wiadomość z gatunku pozytywnych. O ile wierzymy, że jako istoty społeczne jesteśmy stworzeni do wychodzenia z domu na agorę, plac, ulicę – wszędzie tam, gdzie wystawiamy nasze istnienie, skłonności i zwyczaje na wzrok bliźnich. Wszak ogień (czy choćby płomyk) wiary nie...