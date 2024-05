Film na weekend: „Wieża, która nie rzuca cienia”. Autorskie chińskie kino

Zhang opowiada o rozliczaniu przeszłości i szukaniu z nią połączenia bez klasycznego dramatyzowania, budowania konwencjonalnych napięć i emocjonalnych szarży. To kino celowo zgaszone, rozrzedzone, wręcz nieefektowne, choć znienacka wykonuje jakiś bezinteresowny piruet czy dziwaczny przeskok. W ten sposób chiński reżyser rekompensuje widzowi pozorne nicniedzianie się i bez pośpiechu wyjaśnia, dlaczego ojciec zniknął, co się stało z małżonką Gu albo kim jest tak naprawdę jego trzpiotowata współpracowniczka. Wreszcie: co kryje się za „nadmierną uprzejmością” głównego bohatera, która bynajmniej nie ułatwia życia w dynamicznie zmieniającym się świecie. Pekin z filmu Zhanga wydaje się miastem na ludzką miarę, wręcz prowincjonalnym; żyje się tam w wąskich kręgach rodzinnych i towarzyskich, choć samotność nie jest przez to mniej dojmująca. Nie mówiąc o prywatnych rozrachunkach z mijającym czasem.