Festiwal Boska Komedia. Ile można z tym tabu?

Choć teatr pracuje w rytmie sezonów, to w Polsce od piętnastu lat spogląda na siebie i podsumowuje swoje ostatnie dokonania właśnie pod koniec roku, gdy w Krakowie odbywa się festiwal Boska Komedia. Hasłem tegorocznej edycji było „Polskie tabu”. Jak zapowiadał twórca i dyrektor artystyczny festiwalu, Bartosz Szydłowski, pokazane na nim w tym roku spektakle miały wytrącić „widzów ze strefy komfortu, w której – mimo pandemii, wojny, stopniowego ograniczania wolności obywatelskich – zbyt wygodnie się rozsiedliśmy. (...) Stref zakazanych jest coraz więcej, twórcy podejmują wysiłek, by to, co ukryte lub ukrywane, stało się zrozumiałe i rzetelnie przepracowane”.

Wymieniając tytułowe tabu, Bartosz Szydłowski wyliczał: katolicyzm i kult Jana Pawła II, stosunki polsko-żydowskie, przyjmowanie i wypędzanie uchodźców, krach wspólnej utopii. Patrząc na...