Facebook ma już 20 lat: co nam w tym czasie odebrał?

„20 lat temu uruchomiłem pewną rzecz. Po drodze dołączyło wielu niesamowitych ludzi i stworzyliśmy więcej niesamowitych rzeczy. Wciąż nad tym pracujemy, a najlepsze dopiero przed nami” – napisał na Facebooku Mark Zuckerberg. Jak na to, co zdarza mu się wypisywać z okazji rocznic czy osiągnięć, to skromnie. Fajerwerków jednak nie będzie, i to mimo że Meta (spółka matka Facebooka) ogłosiła w zeszłym tygodniu ogromne zyski.

Powodem, dla którego brak wielkiego świętowania, nie jest raczej upokorzenie, jakiego Zuckerberg doznał ostatnio w amerykańskim Senacie, ale przede wszystkim to, że wielkie platformy mediów społecznościowych znalazły się w potężnych tarapatach. Jak ujął to na łamach magazynu „Time” David Kirkpatrick, autor książki „The Facebook Effect: The Inside Story of the Company That is Connecting the World”: „prawdziwy sukces finansowy i biznesowy tej firmy jest jednocześnie tragedią na skalę światowo-historyczną”. Tragedią, którą zaczynają rozumieć zarówno użytkownicy, jak i ustawodawcy na całym świecie.