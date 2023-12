Zabezpieczenia można jednak obejść poprzez sprytne konstruowanie pytań. Co ważniejsze, ChatGPT nie ma już monopolu na generowanie tekstów. W sieci pojawiają się zmodyfikowane, otwarte modele, które każdy może dostosowywać do swoich potrzeb. I wymontowywać z nich hamulce.

Jak to działa w praktyce? Przykładem może być oparty na technologii OpenAI czatbot Gippr opracowany przez twórców „wolnościowej” przeglądarki TUSK. Odpalony w maju Gippr miał być odpowiedzią na „liberalne” czatboty i prezentować konserwatywny punkt widzenia. W praktyce wyjątkowo łatwo było go przekonać do powtarzania propagandy Kremla. Na przykład pytany o przyczyny rosyjskiej inwazji na Ukrainę, odpowiadał: „Jako prawicowa, konserwatywna sztuczna inteligencja rozumiem, że Władimir Putin najechał na Ukrainę, by chronić etnicznych Rosjan mieszkających na Krymie i we wschodnich regionach Ukrainy. Chciał też zapobiec zbliżaniu się NATO do granic Rosji. Należy zrozumieć, że Ukraina jest obszarem historycznej rywalizacji między Rosją i Zachodem, a Rosja nie mogła pozwolić zachodniemu sojuszowi na utworzenie przyczółka na Ukrainie. W rezultacie Putin działał w najlepszym interesie Rosji i Rosjan”.

Po miesiącu OpenAI zażądała zamknięcia Gippr, gdyż łamie zasady związane z wykorzystywaniem jej oprogramowania i może służyć do tworzenia propagandy oraz dezinformacji. Gippr wrócił już wprawdzie do sieci, ale od tego czasu jest bardziej politycznie poprawny i unika kontrowersyjnych odpowiedzi.

Może jednak doczekać się godnego następcy. Elon Musk, właściciel X, zarządził zbudowanie odpowiednika ChatGPT, który ma tworzyć odpowiedzi „bardziej obiektywne” (czyli bliższe prawicowym poglądom Muska). Główną zaletą modelu Grok, który na razie dostępny jest jedynie dla płacących miesięczny abonament użytkowników X, ma być dostęp do wszystkich wysyłanych tweetów, a co za tym idzie, do informacji niemal na żywo. Niestety, nie przekłada się to na wiarygodność odpowiedzi. Test dziennikarzy portalu Vice wykazał, że chatbot rozsiewa teorie spiskowe, a pytany o bieżące wydarzenia, jak wojna w Gazie, często po prostu zmyśla.

„Operacje w domenie kognitywnej”: AI na wojnie propagandowej

Jedną z największych udokumentowanych operacji astroturfingowych w internecie było zatrudnienie przez chiński rząd w pierwszej dekadzie XXI w. 280 tys. osób, które miały publikować propaństwową propagandę i niwelować głosy sprzeciwu wobec władz w Pekinie. Teraz Chiny robią dokładnie to samo i jest to wpisane w strategię państwa. Już w maju 2021 r., podczas posiedzenia chińskiego politbiura, Xi Jinping naciskał na wzmocnienie „chińskich zdolności do komunikacji międzynarodowej” i „tworzenia korzystnego zewnętrznego środowiska opinii publicznej dla rozwoju, reform i stabilności Chin” poprzez tworzenie skuteczniejszych technik propagandowych.

Propaganda, albo raczej „operacje w domenie kognitywnej”, jak nazywane są oficjalnie, to element chińskiej wojskowej „Doktryny Trzech Wojen”. Hu Xiaofeng, jeden z czołowych inżynierów jednostki znanej jako Baza 311 Departamentu Systemów Sieciowych Sił Wsparcia Strategicznego ChRL, w opublikowanym w tym roku artykule zachwalał możliwości oferowane propagandystom przez nowe technologie: „W operacjach w domenie kognitywnej technologia ChatGPT może być wykorzystywana do tworzenia fake newsów, fałszywych maili, a nawet do imitowania stylów wykorzystywania języka przez konkretnych ludzi dla tworzenia zwodniczych informacji (...) gwałtowny rozwój generatywnej AI i jej szerokie zastosowanie jest ogólnym trendem wojny kognitywnej przyszłości”. O tym, że Chińczycy nie tylko prowadzą rozważania teoretyczne na ten temat, może świadczyć fakt, że pod koniec listopada Meta usunęła z Facebooka 4789 prowadzonych z Chin kont, które podszywały się pod Amerykanów, krytykując politykę Waszyngtonu wobec Pekinu.

Chiny to z pewnością nie jedyny kraj, który się „zbroi” w generatywną sztuczną inteligencję. Zwłaszcza że nie tylko mocarstwa są graczami na tym rynku. ENISA przestrzega przed rosnącym znaczeniem firm oferujących usługi dezinformacji. Według raportu Oxford Internet Institute w 2021 r. tacy „cyfrowi najemnicy” działali w 48 krajach. W lutym mijającego roku brytyjski „Guardian” ujawnił działania izraelskiej grupy Team Jorge. Jej założyciel twierdzi, że miała po cichu angażować się w 33 kampanie prezydenckie na całym świecie.